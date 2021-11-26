شراكة بين نادي الجزيرة وشركة ألفكسو للوساطة المالية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن كل من نادي الجزيرة الحائز بطولة دوري أدنوك للمحترفين 2020-2021، وشركة ألفكسو للوساطة المالية، عن توقيع اتفاقية شراكة تجارية، لتصبح «ألفكسو» الشريك الرسمي للاستثمار لفريق كرة القدم الأول بنادي الجزيرة ابتداءً من الموسم الحالي 2021-2022، حتى نهاية موسم 2022-2023.

وقال النادي أن «هذه الشراكة تعتبر نواة العمل الطموح والجاد من المسؤولين في كلا الطرفين من مشاركة رؤيتهم وأهدافهم مع عملائهم وجماهيرهم في جميع أنحاء الخليج العربي والشرق الأوسط، حيث سيسلط هذا التحالف الضوء على أهمية التفاني في تطوير المهارات اللازمة للنجاح على أرض الملعب، وكذلك في عالم الاستثمار».

وتأسست «ألفكسو» في عام 2014، وهي شركة وساطة مالية تهدف إلى تطوير مهارات التداول لدى المستثمرين في الأسواق المحلية والعالمية.

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