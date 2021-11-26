154 ألف دولار جوائز بطولة أبوظبي «الخمسين» للجودو

المصدر: أبوظبي ■ وام

تنطلق اليوم منافسات بطولة أبوظبي «الخمسين» غراند سلام للجودو، وتقام بصالة «جوجيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وينظمها اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، وتستمر حتى 28 الجاري بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبإشراف الاتحاد الدولي للجودو. وتصل جوائز البطولة إلى 154 ألف دولار، كما أنه سيتم توزيع 56 ميدالية ملونة، منها 14 ميدالية ذهبية للفائزين بالمراكز الأولى، ومثلها ميداليات فضية لفئتي الرجال والسيدات لأصحاب المركز الثاني، بجانب 28 ميدالية برونزية لأصحاب المركزين الثالث والرابع، إلى جانب الجوائز التذكارية والعينية.

وأكملت اللجنة العليا المنظمة، كل الاستعدادات لإنجاح البطولة وفق برنامجها المعتمد من الاتحاد الدولي للجودو الذي يركز على الجوانب الفنية دون إقامة مراسم احتفالية أو ختامية.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة ثلاثة منتخبات عربية، هي الإمارات الدولة المنظمة، والسعودية، والمغرب، بجانب منتخبات أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين تايبيه، كولومبيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، إنجلترا، المجر،ايرلندا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، قيرغيزستان، ليتوانيا، منغوليا، هولندا، بولندا، البرتغال، مولدوفا، رومانيا، روسيا الاتحادية، صربيا، سلوفينيا، السويد، سلوفاكيا، طاجاكستان، أوكرانيا، الولايات المتحدة، أوزبكستان، السنغال، وتركيا.

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