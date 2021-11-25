ميرزا يرفع ميداليات الإمارات في بطولة العرب إلى 44 بعد برونزية الدراجات الجبلية

المصدر: محمد أبوإسماعيل – القاهرة

أحرز اليوم، نجم منتخب الدراجات يوسف ميرزا ميدالية تاريخية هي الأولى له في فئة الدراجات الجبلية، وجاءت برونزية ضمن بطولة العرب المقامة في ضيافة مصر حالياً. وتعد هذه الميدالية الـ44 للإمارات في البطولة، حيث سينهي المنتخب مشاركته السبت المقبل، ضمن منافسات سباق BMX. وبات ميرزا الدراج العربي الوحيد في البطولة الذي شارك في كل الفئات (الطريق، المضمار، والدراجات الجبلية)، وتوج فيها جميعا، حيث أحرز 8 ميداليات.

وأبدى رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة سعادته بالإنجاز الكبير، وقال في تصريح صحافي: كنا نتمنى عدم مشاركته في السباق، إلا أنه أصر على المشاركة وحقق إنجازا جديداً للإمارات. وفي جانب آخر، عاد الوفد الأول من بعثة الدراجات إلى الإمارات مساء أمس عبر مطار دبي الدولي، وضم منتخبا الإناث والناشئين، بينما مساء الغد وفد منتخب الكبار وعدد من الدراجين الشباب.

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