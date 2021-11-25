نجوم العالم يتقدمون 12 ألف مشارك في ماراثون أدنوك أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشف مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لماراثون أدنوك أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الراعي الرئيس للسباق، عن قائمة نخبة الرياضيين العالميين المشاركين في النسخة الثالثة للماراثون الذي يقام غداً، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده المجلس أمس، بحضور أمينه العام عارف العواني، ومشاركة نجوم العالم الذين يتقدمون 12 ألف مشارك في الماراثون، وبينهم تيتوس إيكيرو، وآبيل كيروي، وروبن كيبيغو، ويونيس تشومبا، وأليمو ميغيرتو، وشارون تشيروب، حيث سيشاركون في فئة النخبة التي تضم 35 عدّاءً وعداءة.

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