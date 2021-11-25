موسم «القوى» ينتهي في مايو.. و23 جائزة مخصصة للمميّزين

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

كشف اتحاد ألعاب القوى خلال مؤتمر صحافي، أمس، بحضور مندوبي الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية، وممثلي وسائل الاعلام، عن برنامج مسابقات الموسم الجاري 2021-2022، وترتيبات حفل ختام الموسم الذي سيكون في شهر مايو المقبل، كما سيتم تخصيص 23 جائزة لأفضل اللاعبين واللاعبات، وكذلك المدربين والأندية والإداريين، إلى جانب الدرع العام للاتحاد.

وحضر المؤتمر الذي استضافه نادي ضباط شرطة دبي، نائب رئيس الاتحاد نائب رئيس لجنة المسابقات، فهد عبدالله بن جمعة، والأمين العام ناصر بن عاشور، وعدد من المسؤولين.

وقال بن جمعة إن الموسم، الذي انطلق رسمياً في 15 أكتوبر الماضي، يتضمن 12 بطولة رسمية في مختلف المسابقات ولفئاتها من الناشئين والشباب والرجال والسيدات، قائلاً إن الموسم سيختتم في السابع من مايو بإقامة بطولة النخبة. من جانبه، قال بن عاشور إن الاتحاد قرر إقامة كأس رئيس الدولة لاختراق الضاحية، في 10 ديسمبر المقبل، على أن تقام بعدها بطولات المضمار والميدان، والمخصصة لسباقات العدو والمشي ومسابقات الوثب.

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