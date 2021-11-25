3 قرى و7 مراكز تستقبل الفعاليات الختامية لـ «تحدي دبي للياقة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ستكون ثلاث قرى للياقة وسبعة مراكز، على موعد مع عدد كبير من الفعاليات لعطلة نهاية الأسبوع الختامية لـ«تحدي دبي للياقة» التي ستختتم فعالياتها المستمرة على مدار 30 يوماً، وسيكون أبرزها «تحدي دبي للجري» على شارع الشيخ زايد غداً، إلى جانب، آلاف الحصص والأنشطة المجانية، وحصص رقص Riverdance، إلى جانب تنظيم تمارين ممتعة لكرة القدم الخاصة بالأطفال، فضلاً عن حصص الزومبا، وجلسات اليوغا وقت غروب الشمس، ونهائيات بطولة دبي للبادل تنس.

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