عودة عموري.. أبرز أحداث الجولة الـ 10

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

أكّدت الجولة الـ10 من دوري أدنوك للمحترفين أن العين هو الفريق الأقرب والأجهز والمنافس الأول على اللقب، عقب إلحاقه خسارة قاسية لحامل اللقب الجزيرة بخماسية، أكدت رغبة «الزعيم» في استمرار مسلسل الانتصارات والصدارة المنفردة دون منافس حتى الآن، على عكس الموسم الماضي الذي شهد تدهوراً كبيراً في نتائج الفريق على مستوى العروض والنتائج.

وفاجأ الوحدة الجميع ووصل إلى مركز الوصيف بفارق أربع نقاط فقط عن العين المتصدر، بعد أن فقد 10 نقاط كاملة في أول سبع جولات بالتعادلات المستمرة، لكن المدرب الفرنسي غريغوري، نجح في إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات المتتالية ليصبح «العنابي» في صلب المنافسة على اللقب، بعد أن تخطى كل المنافسين وحقق فوزاً مستحقاً على عجمان بثلاثية نظيفة، وجعل مدرب عجمان يعترف بأنه يستحق الخسارة.

النصر وشباب الأهلي (ديربي دبي) الذي انتهى بالتعادل الإيجابي ليخسر الفريقان نقطتين في سباق المنافسة ويتعادلان سوياً في النقاط نفسها أيضاً ولهما 17 نقطة، قدما مباراة متوسطة المستوى الفني، لكن بالتأكيد الفريق الأكثر خسارة هو النصر، كون المباراة تلعب على أرضه ووسط جمهوره، ليفقد نقطتين إضافيتين أمام فرق الصدارة، بعد أن كان قد خسر أمام الجزيرة، وتبقى قمة الجولة المقبلة عقب التوقف أمام العين لتكون مفصلية للفريق، إذا كان يريد أن يعلن عن نفسه منافساً على لقب الدوري.

ونجح كوزمين في تحقيق الفوز الأول له مع الشارقة ليوقف سلسلة النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق الفترة الماضية، وبالتأكيد هذا الفوز سيكون دافعاً للفريق والمدرب والجمهور أيضاً، كون التعاقد مع مدرب بحجم الروماني كوزمين يعتبر من مؤشرات المنافسة مع الكبار على لقب الدوري، حتى وإن تأخر الفريق قليلاً، إلا أن الفارق مع العين هو ثماني نقاط، أي أن البطولة بالتأكيد مازالت في الملعب.

وعلى مستوى وسط الجدول توجد منافسة بين أربعة فرق، هي: خورفكان والوصل وعجمان واتحاد كلباء، وتقدم الفرق الأربعة مستوى متقارباً حتى الآن في البطولة، ودائماً ما تخسر هذه الفرق أمام فرق الصدارة، وهو ما حدث لخورفكان في هذه الجولة أمام الشارقة، وخسر عجمان أمام الوحدة.

ورصدت «الإمارات اليوم» سؤلاً عن أبرز أحداث الجولة الـ10 من دوري أدنوك للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شاركنا الرأي.. ما أبرز أحداث الجولة الـ10 من دوري أدنوك للمحترفين؟ ورصدت ثلاث إجابات، وهي: ظهور المدرب كوزمين، ومشاركة عموري، وخسارة الجزيرة».ورأى الجمهور الذي شارك في التصويت وبلغ 190 مشاركاً، أن مشاركة عموري هي الحدث الأبرز، بنسبة 39.5٪، ثم خسارة الجزيرة 36.3٪، وظهور المدرب كوزمين 24.2٪.

من جانبه، أكد المحلل الرياضي، خالد عبيد، أن الجولة الـ10 لم تشهد أي جديد، وربما تكون خسارة الجزيرة هي أبرز الأحداث خلال الجولة، مشيراً إلى أن الجزيرة لم يتعرض لمثل هذه النتائج، والخسارة الكبيرة تؤكد وجود خلل فني كبير في الفريق بعد تلقي أربع هزائم حتى الآن في 10 جولات وابتعاده عن المنافسة واقترابه من خسارة اللقب بهذا الشكل والأداء.

وقال خالد عبيد، لـ«الإمارات اليوم»: «ظهور عموري مع شباب الأهلي لا أعتبره من أبرز الأحداث، كونه ظهر في توقيت ربما يكون غير مناسب، بسبب قوة مباراة الديربي أمام النصر، ولم يقدم أي إضافة، وبالتأكيد مدرب شباب الأهلي هو الأكثر علماً بحالة اللاعب وقت الدفع به».وأضاف: «ربما الحدث الأبرز في الجولة أيضاً هو ظهور المدرب الروماني كوزمين، وبالتأكيد وجوده سيشكل إضافة قوية للمنافسة ويعطي البطولة شكلاً آخر، والفوز الأول سيجعل الفريق يلعب بأريحية ويستغل فترة التوقف لمعالجة أي مشكلات ظهرت، النصر خسر نقطتين على أرضه والتعادل قد يكون عادلاً لما قدمه الفريق في المباراة في انتظار بقية الجولات».

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