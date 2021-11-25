العنزي: استدعائي للمنتخب مفاجأة لم أتوقعها.. وعودة عموري أسعدتني

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

أكّد لاعب العين السابق المعار لاتحاد كلباء، مهند العنزي، أن المنتخب الوطني سيظهر بشكل أكثر تميزاً في بطولة كأس العرب، التي تنطلق 28 الجاري في قطر، معبّراً عن أمنياته أن يصل «الأبيض» للمباراة النهائية، وأن يقدم مستويات فنية مميزة يعيد من خلالها السعادة إلى جمهوره، مبيناً أن الفوز على لبنان أعاد الثقة للاعبين وجدّد أمل التأهل لنهائيات كأس العالم، كاشفاً أنه لم يكن يتوقع استدعائه للمنتخب، مشيراً إلى أن دعم إدارة اتحاد كلباء والجهاز الفني بقيادة خورخي دا سيلفا وزملائه اللاعبين أسهم في عودته إلى المنتخب، ووصف عودة عمر عبدالرحمن (عموري) للملاعب بأنها من أسعد الأخبار التي سمعها، وتالياً نص الحوار.

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