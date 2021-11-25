وليد الغول: صدارة البطائح لدوري الصالات مستحقة

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

وصف لاعب نادي البطائح في كرة الصالات، وليد الغول، المركز الأول الذي يحتله الفريق في بطولة الدوري، بالمستحق وأنه يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة المدرب عدنان الهولي وجميع اللاعبين، مؤكداً أن الفريق حقق أكبر عدد من الانتصارات لتوسيع الفارق مع الوصيف خورفكان، ما يعكس الإمكانات الفنية المميزة للفريق.

ويحتل البطائح المركز الأول برصيد 32 نقطة متفوقاً على الوصيف خورفكان الذي يبلغ رصيده 25 نقطة.

وقال اللاعب وليد الغول، لـ«الإمارات اليوم»: «تقف خلف هذه الصدارة والأداء المميز عناصر عدة، أبرزها أن الفريق يحظى بدعم مميزة من قبل إدارة النادي في جميع الجوانب، فضلاً عن أنه يتمتع بجهاز فني قوي بقيادة المدرب عدنان الهولي، ولاعبين قادرين على العطاء بانتظام، ودعم جمهور لا يتوقف، ونتطلع لمواصلة ذلك حتى ختام الموسم، خصوصاً في منافسات الـ(بلاي أوف)».

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