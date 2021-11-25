«غلف إف سي» يتعاقد مع المدرب المغربي أحمد المجاهد

المصدر: الفجيرة ■ الإمارات اليوم

أعلن نادي «غلف إف سي» عن التعاقد مع المدرب المغربي، أحمد المجاهد، بعقد يستمر حتى نهاية الموسم الحالي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى.

ويتمتع المدرب بسيرة كروية جيدة، حيث سبق له تدريب أندية التعاون ودبا الفجيرة، كما عمل في الدوري العُماني الممتاز مع أندية السويق العُماني وصحار والطليعة.

بدوره، قال المدير التنفيذي للنادي، عبدالله عمر، لـ«الإمارات اليوم»: «إن التعاقد مع المدرب الجديد هدفه دعم الفريق بشكل أكبر من الناحية التدريبية، ليعود مجدداً إلى تحقيق الانتصارات والنتائج الإيجابية، بما يتمتع به من إمكانات فنية تدريبية مميزة». واضاف: «ثقتنا عالية بأن يعيد المدرب الجديد الصورة المميزة للفريق، خصوصاً التي ظهر بها في بداية الموسم، وأن يسهم في وجود (غلف إف سي) بمركز متقدم في البطولة، ويسعد جمهوره ومتابعيه».ويحتل «غلف إف سي» المركز التاسع برصيد سبع نقاط، وتنتظره مباراة مهمة مع التعاون في الجولة المقبلة من دوري الدرجة الأولى.

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