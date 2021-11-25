نـادي دبـي لسـبـاق الخيل ينظم أمسية «اليوبيل الذهبي» احتفالاً باليوم الوطني الـ 50

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن تنظيم أمسية «اليوبيل الذهبي» في مضمار «ميدان» العالمي، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ50 لدولة الإمارات، في الثاني من ديسمبر المقبل، بالتزامن مع موعد الأمسية الثالثة لهذا الموسم في المضمار العالمي، حيث سيضم برنامج الاحتفال سبعة أشواط، برعاية القوات المسلحة والوحدات العسكرية في الدولة، وبمشاركة أبناء شهداء الوطن الأبرار، الذين سيقدمون الجوائز في الأمسية للفائزين، بجانب ممثلي القوات المسلحة والوحدات العسكرية.

وتأتي السباقات السبعة لتحمل اسم كل إمارة من إمارات الدولة، حيث سيدشن الأمسية السباق الأول الافتتاحي، شوط «أبوظبي»، برعاية القوات البرية، يليه الشوط الثاني «دبي» برعاية القوات البحرية، والشوط الثالث «الشارقة» برعاية القوات الجوية والدفاع الجوي، والشوط الرابع «عجمان» برعاية حرس الرئاسة، والشوط الخامس «أم القيوين» برعاية الطيران المشترك، والشوط السادس «رأس الخيمة» برعاية قوة الاحتياط، ثم الشوط السابع «الفجيرة» برعاية هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وأعرب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، عن فخره واعتزازه بإحياء اليوم الوطني على مضمار «ميدان»، عبر أمسية «اليوبيل الذهبي».

وأضاف: «نادي دبي لسباق الخيل حريص على المشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنية والمجتمعية، خصوصاً في هذه الأمسية الوطنية، كما تمثل رعاية القوات المسلحة والوحدات العسكرية ومشاركة أبناء شهداء الوطن الأبرار في الحفل، لمسة وفاء وعرفان في هذا اليوم العظيم لكل من يبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن وأمنه».

وأكد أن الذكرى الـ50 لتأسيس دولة الإمارات بمثابة احتفال تاريخي لمسيرة التنمية والنهضة، التي سطرت من خلالها الدولة العديد من الإنجازات، ويعدّ الثاني من ديسمبر محطة فارقة وعظيمة في مسيرة الوطن وأبنائه، ونستشرف من خلال هذا اليوم طموحات المستقبل، ونستكمل مسيرة البناء والتنمية، بعد نصف قرن من الريادة والنجاح ومن قيام الاتحاد الذي أرسى دعائمه المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وإخوانهما حكام الإمارات.

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