الهولندي أدفوكات يستقيل من تدريب المنتخب العراقي

المصدر: بغداد ■ أ.ف.ب

استقال المدير الفني للمنتخب العراقي لكرة القدم، الهولندي ديك أدفوكات، من منصبه، بعد أن قضى أربعة أشهر من دون تحقيق أي انتصار في ست مباريات خاضها في التصفيات المؤهلة للمونديال، حيث حقق أربعة تعادلات وتلقى هزيمتين. ونقلت تقارير هولندية، في وقت متأخر مساء أول من أمس، تصريحات لأدفوكات (74 عاماً)، قال فيها: «يجب أن تصل إلى استنتاجاتك إذا كنت لا ترى انطباعاً». وأضاف: «التوقعات لم تتناسب مع الاحتمالات»، وأكد أن المنتخب العراقي كان في مرحلة انتقالية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news