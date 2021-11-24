أندي موراي ينضمّ إلى نجوم «مبادلة العالمية للتنس»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشفت شركة «فلاش» للترفيه، الجهة المالكة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، عن انضمام أندي موراي، أحد أبرز نجوم التنس والفائز مرتين بلقب البطولة، إلى منافسات الدورة الـ13، التي تُعقد، بين 16 و18 ديسمبر المقبل، في مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.

ويستكمل موراي، الحائز ثلاثة ألقاب غراند سلام وذهبيتين أولمبيتين في فئة الفردي، قائمة لاعبي البطولة المكوّنة من ثمانية من نجوم اللعبة، بعد مضي 12 عاماً على فوزه بالدورة الافتتاحية منها.

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