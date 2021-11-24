أمين مثنى يفوز بذهبية المسدس.. وكريمة موقاف تتصدّر السيدات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

فاز أمين مثنى بكأس المركز الأول ونال ذهبية سباق المسدس الهوائي، محققاً 568 نقطة وبمعدل 298.9 نقطة، في بطولة الإمارات الشاملة للرماية، التي أقيمت على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف ضمن أنشطة اتحاد الرماية.

وظفر بالميدالية الفضية أحمد الأميري وحقق 553 نقطة، بمعدل 230.8 نقطة وحلّ في المركز الثالث، ونال الميدالية البرونزية عثمان البلوشي وحقق 550 نقطة بمعدل 209.3 نقاط، وحلّ فارس الكعبي رابعاً وحقق 543 نقطة بمعدل 189.4 نقطة.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من رماة أندية الدولة، وفي مختلف المسابقات ومن الجنسين.

وعلى صعيد السيدات فازت الرامية، كريمة موقاف، بالميدالية الذهبية وحققت 584 نقطة، فيما نالت عفراء عمر الميدالية الفضية، ثم شمسة الظاهري ثالثة ونالت الميدالية البرونزية.

وعلى صعيد البندقية الهوائية للرجال فاز إبراهيم خليل بالذهبية، وفاز وسلطان صالح بالفضية، وسالم راشد بالبرونزية، كما فازت الرامية صالحة آل علي بذهبية البندقية سيدات، وفازت زميلتها نورة الكتبي بالميدالية الفضية، بينما فازت فاطمة آل على بالميدالية البرونزية.

• الأميري حصل على الميدالية الفضية، والبلوشي نال البرونزية.

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