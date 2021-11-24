3 سباحين عرب يؤكدون مشاركتهم في بطولة العالم بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن انضمام ثلاثة نجوم رياضيين آخرين، من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب السباح التونسي الأولمبي أحمد الحفناوي، الحائز الميدالية الأولمبية الذهبية، للمشاركة في منافسات بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً) التي تقام في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، من 16 إلى 21 ديسمبر المقبل.

وأكدت السباحة المصرية، فريدة عثمان، والسباحان السوريان، عمر عباس، ويسرى مارديني التي تمثل المنتخب التابع للاتحاد الدولي للسباحة، مشاركتهم في بطولة العالم التي ستحتضنها أبوظبي بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسباحة «فينا».

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