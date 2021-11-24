المطروشي وغالب يستعدان لمونديال الألعاب المائية

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

يواصل سباحا المنتخب الوطني، يوسف المطروشي وسالم غالب، تدريباتهما اليومية استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للألعاب المائية في أبوظبي، ديسمبر المقبل، وذلك عقب عودتهما من معسكرهما الخارجي في أوكرانيا، الذي استمر لمدة أسبوعين.

وأكد رئيس لجنة المنتخبات، جمعة البلوشي، في تصريحات صحافية، أن المعسكر الخارجي الذي أقيم في أوكرانيا جاء بنتائج إيجابية، حيث كان هناك تركيز في التدريبات والوحدات اليومية، وبمجرد عودة السباحين إلى الإمارات انتظما في تدريبات يومية، حيث يتدرب يوسف المطروشي وحدتين يومياً، بينما يتدرب سالم غالب وحدة تدريبية واحدة بسبب خوض الامتحانات.

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