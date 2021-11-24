البطائح يهزم الحمرية ويواصل صدارة الصالات

المصدر:
  • محمد فاضل ■ دبي
التاريخ:

شهدت الجولة 13 من دوري كرة قدم الصالات، التي أقيمت أول من أمس، فوز النصر على شباب الأهلي 3-1، بينما تعادل الشارقة مع مليحة بهدف لكل منهما، وفاز البطائح على الحمرية (5-3)، وفاز الظفرة على اتحاد كلباء (5-3)، وفاز خورفكان على دبا الحصن (5-2)، وبموجب هذه النتائج أصبح رصيد

البطائح 32 نقطة في المركز الأول، وخورفكان 25 نقطة في مركز الوصيف، والظفرة (24) والنصر (21) في المركزين الثالث والرابع.

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