«الشارقة الرياضي» يناقش تمكين الأندية بمنظومة رقمية استباقية

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

اجتمعت لجنة الإعلام والتحول الرقمي بمجلس الشارقة الرياضي، في مقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أول من أمس، برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، المهندس عادل صالح، وناقشت اللجنة برنامجاً من شأنه إحداث قفزة نوعية تهيئ لبنية تحتية رقمية محفزة للابتكار وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة، لتمكين أندية الإمارة من التعامل بكفاءة عالية مع جميع المتطلبات الرقمية الحالية والمستقبلية، بما يسهم في تسخير الطاقات وتعزيز الاستثمار الأمثل في الإمكانات والقدرات.

وأكد المهندس عادل صالح، أهمية توظيف التقنيات الحديثة في المجال الرياضي عبر مبادرات ومشاريع وحلول مبتكرة من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة الإلكترونية بإمارة الشارقة، وعبر توقيع حزمة من مذكرات التفاهم وإبرام الاتفاقيات وتكثيف الشراكات الاستراتيجية مع شركات رائدة مشهود لها في مجال البرمجيات والتكنولوجيا الحديثة، بما يغطي متطلبات البيئة الرياضية.

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