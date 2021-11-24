مرشح نادي العين الدرمكي يفوز برئاسة اتحاد الطائرة

المصدر: معاذ كمبال ■ دبي

فاز مرشح نادي العين، عبدالله الدرمكي، برئاسة اتحاد الكرة الطائرة للدورة الانتخابية 2020-2024، بحصوله على 10 أصوات، في مواجهة منافسه مرشح نادي النصر، الدكتور أحمد المطوع، الذي حاز 7 أصوات، في الجمعية العمومية العادية التي عقدت مساء أمس، بفندق ماريوت الجداف في دبي.

واستغرقت الجمعية العمومية 40 دقيقة فقط، كونها اقتصرت على انتخاب منصب رئيس الاتحاد، وذلك عقب فوز المرشحين العشرة الآخرين لعضوية مجلس الإدارة بالتزكية، ومن بينهم مقعدا المرأة والشباب.

وشهدت الجمعية العمومية حضور كل الأندية عدا ناديي الظفرة ومجلس أبوظبي للسيدات، وكلاهما لا يحق له المشاركة في العملية الانتخابية، لكنهما يمتلكان حق الحضور فقط.

ويفتح باب الطعون في الانتخابات بداية من اليوم الأربعاء، ويستمر حتى الساعة الـ12 من نهار يوم الاثنين المقبل، على أن يصدر قرار الطعون يوم الخامس من ديسمبر القادم، بينما سيتم اعتماد وإعلان النتائج النهائية يوم التاسع من الشهر نفسه.

• الدرمكي حصل على 10 أصوات، مقابل 7 أصوات لمرشح نادي النصر، أحمد المطوع.

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