الصينية وانغ تودع «دولية الحبتور لتنس السيدات».. وبيغ رامي يزور البطولة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شهد اليوم الافتتاحي من بطولة الحبتور الدولية الـ24 لتنس السيدات، أولى المفاجآت، بخروج الصينية إكزينيو وانغ، المصنفة الثالثة، على يد الأوكرانية داريا سينجور، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، (6 – صفر، و6 – 7، و6 – 1)، كما فازت المصنفة السابعة ليسيا سوريكو على لينا جلوشكو بمجموعتين دون رد. وفي أبرز النتائج الأخرى، فازت الروسية إنستازيا جاسانوفا على الكازاخستانية أنا دانيللا بجموعتين نظيفتين، والبلغارية فيكتوريا توموفا على الهولندية ليزلي باتيناما بمجموعتين لمجموعة واحدة.

وشهدت منافسات البطولة قيام النجم العالمي في بناء الأجسام، المصري بيغ رامي، ونجم الكرة المصري السابق محمد زيدان، بزيارة البطولة، لشد أزر اللاعبة المصرية ساندرا سمير، التي ستخوض اليوم منافسات الزوجي. وقال بيغ رامي في تصريح صحافي إنه سعيد بقضاء شهر العسل في دبي، مؤكداً أنها «مدينة جميلة، ولا يشعر في الاغتراب فيها».

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