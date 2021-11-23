43 ميدالية للإمارات في بطولة العرب للدراجات بعد ذهبية ميرزا والمنصوري

المصدر: محمد أبوإسماعيل – القاهرة

حقق نجمي منتخب الإمارات للدراجات يوسف ميرزا وأحمد المنصوري ذهبية جديدة للإمارات في سباق الماديسون، ليختتم بطولة المضمار بأفضل نهاية بعدما حقق صدارة السباق بفارق كبير عن كافة المشاركين. وبهذا الإنجاز، بلغ عدد الميداليات الإماراتية في البطولة العربية المقامة حاليا في مصر، 43 ميدالية ملونة في انتظار سباق الدراجات الجبلية الذي ينطلق غدا.

وجاءت ميداليات الإمارات، بواقع 11 ذهبية و18 فضية و14 برونزية، وهو عدد تاريخي من الميداليات لدراجات الإمارات في بطولات العرب.

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