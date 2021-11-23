المهرة «أولمبي» تقتنص كأس رئيس الدولة في المغرب

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اقتنصت المهرة «أولمبي» لقب المحطة الحادية عشرة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت في مضمار أنفا الرملي بالدار البيضاء، أول من أمس، ضمن سلسلة سباقات النسخة الـ28 للكأس التي حققت نجاحاً مبهراً في أولى محطاتها العربية، بعد ختام جولاتها الأوروبية والأميركية.

وقال بيان صحافي: «تمكنت المهرة أولمبي، المنحدرة من نسل (بداد X دارفينا بنت درويش)، وتعود للمالك والمدرب عبدالله بندراوي، وتحت قيادة الفارس عزيز بايود، من حسم لقب المحطة المغربية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية، التي شهدت مشاركة 18 خيلاً في السباق الذي أقيم لمسافة 2100 متر، والمخصص للخيول من سن أربع سنوات فما فوق، وشهد السباق تنافساً مثيراً ومحتدماً، خصوصاً في الأمتار الأخيرة التي أكدت قوة وعزم أولمبي للظفر بلقب الكأس الغالية».

ونجحت البطلة من قطع مسافة السباق بزمن 2:24:51 دقيقة، وحل بالمرتبة الثانية نفيسة جرين للمالك والمدرب جمال باجو، وبقيادة قاسم فضول، وجاء في المركز الثالث نيفال معمورة للمالك والمدرب نور الدين باجو، وتحت قيادة جواد خياط.

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