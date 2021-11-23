الشامسي يحرز ذهبية «التراب» في بطولة الإمارات الشاملة للرماية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حقّق الرامي سيف الشامسي المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة رماية الأطباق من الحفرة «التراب»، ضمن منافسات بطولة الإمارات الشاملة التي أقيمت على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، ضمن خطة نشاط الموسم لاتحاد الرماية.

جمع الشامسي في النهائي 40 طبقاً بينما كان قد حقق في الدور التأهيلي 113 طبقاً، وجاء الرامي وليد العرياني في المركز الثاني، واستحق الميدالية الفضية بعد أداء متميز في الدور التأهيلي بواقع (110 أطباق)، والنهائيات (38 طبقاً).

وجاء ثالثاً الرامي الأولمبي ظاهر العرياني، ونال الميدالية البرونزية، بعد أن حل في التأهيلي رابعاً برصيد 108 أطباق، وحقق في النهائيات 32 طبقاً.

وقال بيان صحافي: «جاء حمد بن مجرن الذي تصدر الدور التأهيلي برصيد 114 طبقاً في النهائيات خامساً برصيد 26 طبقاً، بعد أن ظهرت عليه علامات الإجهاد، وتبعه في المركز السادس أحمد يحيى الحمادي، وحقق في النهائيات 17 طبقاً».

وشهدت البطولة مشاركة الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم للمرة الأولى.

وعلى صعيد الناشئين فاز بالميدالية الذهبية الرامي الصاعد محمد بن حم، وجمع 84 طبقاً، بعد منافسة قوية مع صاحب المركز الثاني أحمد النعيمي، وحل علي فواز ثالثاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news