منتخب الدراجات يرفع حصيلته إلى 25 ميدالية في البطولة العربية

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ القاهرة

واصلت البعثة الإماراتية حصد الميداليات الملونة في البطولة العربية للدراجات المقامة في مصر بمشاركة 17 دولة، بعدما رفعت حصيلة ميدالياتها إلى 25 ميدالية ملونة (8 ذهبيات و12 فضية و5 برونزيات)، وذلك مع ختام الفترة الصباحية من منافسات بطولة المضمار التي تواصل فعالياتها حتى الغد قبل الانتقال إلى بطولة الدراجات الجبلية.

ونجح منتخب الكبار في الفوز بذهبية سباق السرعة الفرقية بالمطاردة الأخيرة مع مصر ليحرز أبطال الإمارات الميدالية الذهبية الثامنة في البطولة حتى الآن، كما نجحت صفية الصايغ في حصد ميداليتين فضيتين في السرعة الفردية والمطاردة الفرقية، كما فاز منتخب السيدات بميداليتين فضيتين في السرعة والمطاردة الفرقية.

واختتمت هدى حسين ميداليات الفترة الصباحية بعد الفوز ببرونزية السرعة الفردية، بعدما كان منتخب الشابات قد حصد برونزية السرعة الفرقية، في ختام منافسات أول من أمس قبل تأجيل بقية المنافسات بسبب سقوط الأمطار على المضمار، لتصل حصيلة الإمارات إلى 25 ميدالية ملونة.

من جهة أخرى، وصل إلى القاهرة صباح أمس، رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، والأمين العام للاتحاد ياسر الدوخي، لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد العربي.

• 8 ميداليات ذهبية، و12 فضية، وخمس برونزيات، تقلّدها أبطال الإمارات في الدراجات حتى الآن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news