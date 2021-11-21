الوصل والظفرة.. "التلميذ" يفرض التعادل على "الأستاذ" بـ 10 لاعبين

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

خاض فريق الوصل ساعة كاملة بعشرة لاعبين، في مواجهة مضيفه الظفرة، الأحد، بعد طرد مدافعه حسن إبراهيم في الدقيقة 28، لكنه مع ذلك فرض التعادل الإيجابي 2-2 بقيادة مدربه البرازيلي أودير هيلمان في مواجهة أستاذه ومواطنه روجيه ميكالي الذي سبق وأن عمل تحت قيادته في فترة سابقة.

ولم يتأثر "الإمبراطور" بالنقص العددي في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على استاد حمدان، ضمن الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، إذ تماسك لاعبوه وسجلوا هدفين وكانوا قريبين من الخروج بالنقاط الثلاث كاملة.

وكان المدافع حسن أبراهيم حصل البطاقة الحمراء المباشرة، في الدقيقة 28 بعد تدخله القوي على لاعب الظفرة، في وقت كان فيه أصحاب الأرض متقدمين بهدف السنغالي، ماكيتي ديوب في الدقيقة 11 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وتماسك الوصل في الشوط الثاني، ونجحوا في إدراك التعادل في الدقيقة 61، مستفيدين من تمريرة عرضية من زميله على صالح، وصلت للمهاجم محمد العكبري الذي واجه المرمى الخالي ووضعها في الشباك، فيما أضاف زميله راميرو بينتي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 67.

لكن الظفرة فرض أسلوبه على اللقاء، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 70، بواسطة لاعبه السنغالي ماكيتي ديوب من كرة رأسية، ليخرج الظفرة بأقل الخسائر، ويصل للنقطة 8، فيما أضاف الوصل النقطة الـ 13.

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