«دبي لسباق الخيل» يحتفي بـ «خط الدفاع الأول» في «ميدان»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

شهد السباق الثاني في الموسم الجديد لمضمار ميدان العالمي، أول من أمس، تكريم نادي دبي لسباق الخيل لخط الدفاع الأول في دبي، وهي الجهات التي قدمت أداءً وطنياً مشرفاً في مواجهة جائحة «كوفيد-19»، وذلك تقديراً لما أبدته عناصرها من عطاء منقطع النظير، وذلك من خلال تكريم القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، وهيئة الصحة في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وحملت الأشواط السبعة التي ضمتها أمسية السباق، أسماء الجهات الحكومية السبع، كما شهدت الأمسية الاحتفال بالعيد الوطني العماني الـ51، الذي يوافق الثامن عشر من نوفمبر من كل عام، وتزامن مع تاريخ إقامة السباق، حيث احتفى نادي دبي بهذه المناسبة، بحضور سفير سلطنة عمان لدى الدولة، الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي، بجانب عدد من المسؤولين، في تأكيد على العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتوجه عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، اللواء خبير محمد عيسى العظب، بالشكر إلى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية على توجيهاته بتنظيم مبادرة تكريم أبطال خط الدفاع الأول، مؤكداً أن المبادرة تأتي تقديراً وعرفاناً للدور الكبير لأبطال الخطوط الأمامية الذين تصدّوا بكل بسالة لهذا التحدي العالمي الكبير.

وقال العظب في تصريحات صحافية: «القيادة الرشيدة لدولة الإمارات سخّرت كل الإمكانات من أجل المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار خلال فترة الجائحة، فقدمت نموذجاً عالمياً يحتذى به في التصدي للأزمات ومعالجة تبعاتها بجهود استثنائية عمت أنحاء الدولة كافة، ومهما قلنا فلن نوفي أبطال خط الدفاع الأول حقهم، فهم يستحقون كل الشكر، ونحن نكنّ لهم كل احترام وتقدير لما قدّموه من أروع نماذج الانتماء والتفاني في خدمة المجتمع وضمان سلامة أفراده».

«آر بي ريتش لايك مي» يقتنص بطولة «بني ياس»

اقتنص الجواد «آر بي ريتش لايك مي» لفيكتورياس وفوزي ناس، لقب الشوط الأول في بطولة بني ياس، والذي أقيم برعاية القيادة العامة لشرطة دبي.

وأقيم الشوط الثاني برعاية الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، وذهب لمصلحة «تيكينج نيمز» المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

وعاد لقب الشوط الثالث، برعاية بلدية دبي، إلى «كفو» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بينما فاز بلقب الشوط الرابع، «إمبريال إمبير» لإسطبلات الرشيد، برعاية هيئة الطرق والمواصلات. وأقيم الشوط الخامس برعاية هيئة الصحة بدبي، وتوّج به «فيثفول سولدير» المملوك لـ«ايه ال بتلر».

وذهب الشوط السادس الذي أقيم برعاية مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إلى الحصان «ملفت» للغاندي للسباقات. وأخيراً اختتم الأمسية، «فاساري» بشعار يونيون للسباقات وعبدالله المعمري، بفوزه بلقب الشوط السابع الذي أقيم برعاية المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

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