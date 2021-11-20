الجولة الثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تشهد قناة دبي المائية بمنطقة الجداف، عند الساعة الرابعة من عصر اليوم، إقامة منافسات سباق الجولة الثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي 2021-2022.

ويأخذ السباق اليوم أهمية خاصة وكبيرة، كونه يمثل محطة العبور والتأهل لخوض غمار أغلى بطولات الموسم، سباق كأس آل مكتوم، الذي يحتفل هذا العام بنسخة اليوبيل الفضي، ومرور 25 عاماً على تأسيس هذه الكأس العريقة، التي بدأت في نسختها الأولى عام 1998. كما يشهد السباق اليوم حدثاً جديداً يتمثل في إقامة الشوط المفتوح للمرة الأولى في تاريخ البطولة العريقة، التي بدأت مع إطلاق هذه الفئة موسم 1996-1997، حيث قرر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اعتباراً من هذه الجولة، اعتماد هذا الشوط ليجمع قوارب المؤسسات والشركات، وقوارب الأشقاء الخليجية، في تنافس ساخن وقوي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news