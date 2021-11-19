نتائج دوري الدرجة الأولى الإماراتي

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

فاز دبا الفجيرة على الذيد بثلاثة أهداف نظيفة، الجمعة، ضمن الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى ليصبح رصيده 15 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً بانتظار استكمال مباريات الجولة مساء اليوم، بينما تجمد رصيد الذيد عند تسع نقاط.

وسجل أهداف دبا الفجيرة كل من البرازيلي دياغو دا سيلفا في الدقيقة 20، وعامر عمر هدفين في الدقيقتين (26 و64)، بينما رصيد الذيد تسع نقاط سابعاً.

وتوقفت سلسلة انتصارات الحمرية بعد التعادل مع مصفوت بدون أهداف ليصبح رصيد الحمرية 13 نقطة خامسا، ومصفوت ثامنا بثماني نقاط، وحقق التعاون «ريمونتادا» مهمة عندما قلب تأخره بهدف نظيف الى الفوز على مسافي 3-1 في المباراة التي أقيمت في ملعب التعاون، وهو أول انتصار له في الموسم الحالي لبطولة الدوري ليصبح رصيد التعاون أربعة نقاط، بينما تجمد رصيد مسافي عند خمس نقاط والذي سجل هدفه الوحيد النيجيري أيوديكي ادينكا في الدقيقة السابعة، بينما سجل للتعاون البرازيلي جيلسون الفيس دا (41)، والعاجي دينيس أجاري (73)، وجوهر أحمد (90+4).

ونجح الرمس من الفوز على «جلف اف سي» برباعية نظيفة في انتصار ثمين للفريق الخيماوي ليصبح رصيده ستة نقاط في المركز العاشر بينما «جلف اف سي» برصيد سبعة نقاط في المركز التاسع حيث سجل اهداف الرمس البرازيلي فرينكفالدو ليما هاتريك في الدقائق (14 و34 و61)، بينما سجل علي يعقوب هدفا آخر (49).

وتختتم الجولة مساء اليوم باقامة ثلاثة مباريات تقام عند الساعة الخامسة الا ثلاث ويلعب فيها العربي مع دبا الحصن والبطائح مع الجزيرة الحمراء وحتا مع الجزيرة الحمراء.

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