4 جياد لـ «غودولفين» تتطلع إلى إحراز كأس البحرين

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تتطلع اليوم أربعة جياد لـ«غودولفين» إلى الفوز بـ«كأس البحرين الدولي»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 3»، ويقام على مضمار «البحرين» في المنامة، بمشاركة 14 من نخبة جياد مسافة 2000 متر عشبي، المؤهل لسباق «نيوم تيرف كب» ضمن سباقات «كأس السعودية» في فبراير المقبل. ويتعلق الأمر بـ«بارني روي» و«زاكوسكي» و«دبي فيوتشر» و«ماغني كور».

وحققت الخيول الأربعة نتائج لافتة في الفترة السابقة، إذ حلّ «ماغني كور» ثالثاً في «كأس دبي العالمي»، في مارس الماضي، بينما سبق أن فاز «بارني روي» بكأس «بادين بادين» الألماني. في المقابل، تألق «زاكوسكي» حين فاز بلقب بطولة «الراشدية» في «ميدان»، ثم الشهر الماضي في سباق مضمار «نيوماركت» البريطاني. ويطمح أيضاً وصيف سباق «دبي مدينة الذهب»، في مارس الماضي، الجواد «دبي فيوتشر» إلى اقتناص اللقب اليوم.

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