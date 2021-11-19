متفرقات.. لقاء تعريفي لـ «الأولمبية» مع المتقدمين لبرامج دورات الأكاديمية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عقدت اللجنة الأولمبية الوطنية، ممثلة في الأكاديمية الأولمبية، اللقاء التعريفي لـ25 من المتقدمين لدورات المديرين التنفيذيين والفنيين والماليين للاتحادات والمنظمات والجمعيات الرياضية، وفقاً لدليل حوكمة الاتحادات الرياضية الذي أطلقته اللجنة والهيئة العامة للرياضة. وأقيم اللقاء بمجلس الخوانيج في دبي، صباح أول من أمس، حيث تمت مناقشة أفكار المتقدمين وتطلعاتهم قبل انطلاق الدورات واعتماد المحاور والمحاضرات المختلفة.

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