حتا تدشن غداً أولى فعاليات «سبارتن ترايل آرابيا»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تستضيف الإمارات هذا الشتاء النسخة الأولى من سباق سبارتن ترايل أرابيا، الذي يقدِّم خمس فعّاليات لمسارات جري متنوعة، ستُقام في مختلف مناطق الدولة بما فيها منطقة حتا في دبي وجزيرة الحديريات بأبوظبي، وجزيرة الأكعاب في أم القيوين، وجبل جيس في رأس الخيمة، وحديقة الفجيرة للمغامرات في إمارة الفجيرة.

وتشهد منطقة وادي هب في حتا غداً، انطلاق التحدي الأول من نسخة الموسم، ويشتمل على مسارين، يبلغ أحدهما 10 كم، والآخر 21 كم. ومن المتوقّع مشاركة عدد كبير من المتسابقين بمختلف مستويات اللياقة في هذا الحدث المُرتقب.

أمّا الفعالية الثانية للموسم، والأولى لعام 2022، فستُقام في جزيرة الحديريات بأبوظبي 14 يناير المقبل، بمساريْن بطول 10 كم، و21 كم، لكلٍّ منهما، ويمكن للمشاركين أيضاً التسجيل في مسار الــ10 كم أو الــ21 كم في التحدّي الذي سيقام بجزيرة الأكعاب يوم 4 فبراير 2022، هذا بالإضافة لفعالية جبل جيس في رأس الخيمة التي تتيح المشاركة في مسار 10 كم، أو 21 كم، أو 50 كم، والمقرّرة إقامتها يوم 4 مارس 2022، بينما تتيح الفعالية الأخيرة في حديقة الفجيرة للمغامرات المشاركة في مساري الـ10كم أو الــ21 كم، يوم 25 مارس 2022.

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