عودة سلسلة سباقات ياس على حلبة مرسى ياس

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تعود سلسلة سباقات ياس إلى أجواء المنافسات على حلبة مرسى ياس، حيث تشمل الجولة الافتتاحية للموسم الجديد، سباقات تايم أتاك الإمارات، بطولة إن جي كيه الإمارات بروكار، بالإضافة إلى سباق فيراري كانوسا، كما تشهد الجولات المقبلة، بطولة فورمولا 4 الإمارات، وكأس جلف راديكال، وبطولة فورمولا3 آسيا، وسباق سيرفينتيك 6 ساعات، ولامبورغيني سوبر تروفيو، وسباق لو مانز آسيا. وتنطلق اليوم الجولات التأهيلية، في ظل مجموعة من الإجراءات الاحترازية المطبقة في المنافسات، وذلك لتوفير أقصى متطلبات السلامة والأمان لجميع المشاركين في المنافسات.

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