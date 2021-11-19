الظاهري يشارك في ورشة تطوير كرة السيدات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شارك الأمين العام لاتحاد كرة القدم، محمد الظاهري، في ورشة العمل التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم على مدار يومين، عبر نظام الاتصال المرئي «عن بُعد» للأمناء العامين للاتحادات الوطنية الأعضاء والأطقم الفنية والإدارية والخبراء المختصّين بلعبة كرة القدم النسائية في القارة الآسيوية.

وقال اتحاد الكرة في بيان أمس: «ناقشت الورشة في يومها الأول أحدث التطوّرات في كرة القدم النسائية حول العالم، وفي قارة آسيا تحديداً، والتطوّر الفني في التمارين الخاصة بفئة السيدات، إضافة إلى كيفية التعامل مع اللاعبات على الصعيدين الفني والشخصي».

واختتمت الورشة أعمالها، أمس، بالحديث عن عملية إعداد المنتخبات الوطنية النسوية، وعملية إعداد وتطوير لاعبة كرة القدم من الجانب النسوي.

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