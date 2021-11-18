الكشف عن راتب كوزمين مع نادي الشارقة

المصدر: دبي-احمد طارق

كشفت صحيفة الرومانية عن المقابل المالي الذي سيحصل عليه المدرب الروماني أولاريو كوزمين من خلال عقده مع النادي الذي سيمتد لموسمين، خلفا للمدرب السابق عبدالعزيز العنبري.

وقالت صحيفة «دي جي سبورت» أن كوزمين سيحصل على 10 ملايين يورو (40.5 مليون درهم) من نادي الشارقة، بعدما وقع «القيصر» عقداً لمدة موسمين مع النادي الإماراتي بواقع خمسة ملايين يورو في الموسم الواحد.

ويمتلك المدرب الروماني أولاريو كوزمين مكانة مميزة في تاريخ الكرة الإماراتية، بما حققه من إنجازات محلية يتميز بها عن كل المدربين الأجانب الذين مروا على كل الأندية، إذ نجح «القيصر» خلال ست سنوات في الفوز بلقب الدوري أربع مرات مع كل من العين وشباب الأهلي، وكذلك كأس السوبر أربع مرات مع الناديين، وكأس المحترفين مرتين، كما قاد «فرسان دبي» إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2015.

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