الإيرلندي روري ماكلروي يتصدر منافسات "دي بي ورلد للغولف"

المصدر: الامارات اليوم

جاءت الانطلاقة قوية في منافسات اليوم الأول للنسخة الـ13 لبطولة دي بي ورلد للغولف، التي انطلقت اليوم على ملعب «الأرض» في عقارات جميرا للغولف، وتعد البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية و«السباق إلى دبي»، وتتواصل منافساتها حتى الأحد المقبل بمشاركة حصرية لأفضل اللاعبين على مدار الموسم الحالي، بجوائز مالية تبلغ 9 ملايين دولار للبطولة نفسها و3 مليون إضافية للحاصلين على المراكز الأولى في الترتيب النهائي لـ "السباق إلى دبي".

وحقق الإيرلندي روري ماكلروي، أفضل نتائج منافسات لليوم الأول، برصيد 65 ضربة بواقع 7 ضربات تحت المعدل، ماكلروي لاعب أيرلندي محترف وله العديد من النجاحات السابقة حيث فاز ب 14 بطولة ضمن منافسات الجولة الأوروبية منهم 4 انتصارات في دبي، فقد فاز بلقب بطولة "دي بي ورلد" عامي 2012 و 2015، وحصل على لقب "دبي ديزرت كلاسيك"، عامي 2009 و2015، ويسعى اللاعب إلى تقديم أفضل آداءا ممكنا ليؤكد عزمه المنافسة على اللقب هذا العام للمرة الثالثة في مسيرته.

وجاء في المركز الثاني شراكة بين الفنلندي تابيو بولكانين و الجنوب أفريقي كريستيان بيزويدهاوت برصيد 67 ضربة بواقع 5 ضربات تحت المعدل، جنبا إلى الدنماركي "يواكيم هانسن"، الذي توّج الأسبوع الماضي بلقب بطولة "AVIV دبي للجولف"، الذي أنهي منافسات الجولة الأولى برصيد 67 ضربة بواقع خمس ضربات تحت المعدل تبقيه في المركز الثاني، ليكون أمام فرصة حصد ثنائية تاريخية بالفوز بلقبين في دبي خلال أسبوعين متتاليين.

وكان المركز الثالث برصيد 68 بواقع 5 ضربات تحت المعدل من نصيب 10 لاعبين، وهم الألماني مارتن كايمر، والسويدي الكسندر البتولا، والإنجليزي سام هورسفيلد، ومواطنه ماركوس أرميتاج، والأسباني سيرجيو جارسيا، والبولندي أدريان ميرنوك، والأمريكي جون جيرمان، والإسكتلندي روبرت ماكنتاير، والدنماركي نيكولاي هوجارد، والأمريكي كولين موريكاوا متصدر "السباق إلى دبي" .

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