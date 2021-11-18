متفرقات.. برونزية عراقية في اليوم الرابع لـ «دولية البوتشيا - دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

انتزع العراقي محمد فاضل الميدالية البرونزية في (فئة بي سي 1) في اليوم الرابع من بطولة فزاع الدولية للبوتشيا «آسيا وأوقيانوسيا - دبي 2021»، التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بمشاركة تسع دول، هي: الإمارات، كوريا الجنوبية، سنغافورة، الهند، اليابان، الكويت، العراق، تايلاند، هونغ كونغ.

وكانت الإثارة العنوان البارز لمباراة العراقي فاضل مع نظيره التايلاندي نايثوت لتحديد صاحب المركز الثالث، لينجح البطل العراقي في الفوز بنتيجة 5-3 محلقاً بالمركز الثالث والميدالية البرونزية تاركاً المركز الرابع للبطل التايلاندي.

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