متفرقات.. 10 منافسات لقفز الحواجز في «دبي للبولو والفروسية»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يتوجه فرسان وفارسات قفز الحواجز من أندية ومراكز الفروسية بالإمارات، في الرابعة والنصف من عصر اليوم إلى نادي دبي للبولو والفروسية، عند المرابع العربية، للتنافس على مدى ثلاثة أيام تبدأ اليوم وتختتم مساء بعد غد، لتحقيق أفضل النتائج في 10 منافسات يتضمنها الأسبوع الثامن لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية «لونجين»، راعية دوري القفز، وبالتعاون مع نادي دبي للبولو والفروسية.

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