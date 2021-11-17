فوز الإمارات بعضوية الاتحاد الآسيوي للتنس

المصدر: محمد فاضل– دبي

فاز الامين العام لاتحاد الإمارات للتنس ناصر يوسف المرزوقي بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للتنس في دورته الجديدة المستمرة لغاية ديسمبر 2023.

تم الاعلان عن ذلك بعد إجتماع الجمعية العمومية الاسيوية التي اقيمت اليوم عبر ألية الإتصال المرئي (زووم) وهو انجاز دولي جديد للرياضة الإماراتية في نيل المناصب الدولية الرياضية.

وشغل المرزوقي خلال الفترة الماضية عضوية اللجنة المالية في الاتحاد الآسيوي.

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