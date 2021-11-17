المراشدة يهزم العراقي الساعدي في «دولية فزاع للبوتشيا»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

فاز البطل الإماراتي خالد المراشدة على العراقي مرتضى الساعدي بنتيجة 5-صفر، في اليوم الثاني لبطولة فزاع «الدولية للبوتشيا» آسيا وأوقيانوسيا- دبي 2021، التي تقام بصالة مكتوم بن محمد آل مكتوم بنادي شباب الأهلي.

وأعرب البطل الإماراتي عن سعادته بتذوق حلاوة الفوز، مشيراً إلى أنه يعد مؤشراً جيداً للمباريات المقبلة من أجل السير على الدرب نفسه، رغم صعوبة المنافسة في وجود الأبطال النخبة بالقارة الآسيوية.

وقال في تصريحات صحافية: «ما يميز البطولة وجود عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات، والمستوى العالي في لعبة البوتشيا».

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