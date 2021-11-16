علي مبخوت يتصدر قائمة هدافي تصفيات كأس العالم 2022

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تصدر لاعب منتخب الإمارات علي مبخوت قائمة هدافي تصفيات كأس العالم الجارية حاليا في القارات الخمس (أسيا وافريقيا وأوروبا والاميريكيتين)، برصيد 14 هدفاُ، بعد تسجيله هدف فوز منتخب الامارات على لبنان (1-صفر) في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء في بيروت ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى.

وتفوق مبخوت على اللاعب الصيني وو لي الذي حل في المركز الثاني على صعيد قارة اسيا (تصفيات المرحلتين الثانية والثالثة) برصيد 11 هدفا، وجاء ثلاثة لاعبين برصيد 9 اهداف هم: "اليابانيان تاكومي مينامينو واوساكو والسوري عمر السومة.

وفي القارة العجوز تصدر لاعب انجلترا هاري كاين القائمة برصيد 12 هدفا بعد تسجيله "سوبر هاتريك" في مرمى سان مارينو يليه الهولندي ممفيس ديباي بـ11 هدفا ثم الصربي الكساندر ميتروفيتش والاسرائيلي اران زاهاوي والبولندي روبيرت ليفاندوفيسكي ولكل منهم 9 اهداف.

وفي امريكا الجنوبية جاء لاعب بوليفيا مارسيلو مورينو 8 اهداف، ثم البرازيلي نيمار 7 اهداف والارجنتيني ميسي 6 أهداف.

وفي اميريكا الشمالية حل الكندي سايل لارين أولا ب9 اهداف والسلفادوري توني روجاماس 8 اهداف، والكندي جوناثان ديفيد 7 أهداف.

وفي تصفيات قارة افريقيا تصدر الجزائري اسلام سليماني ب7 اهداف، ثم المالي ابراهيم كوني والنيجيري عبدالبار ادجي (5 اهداف لكل منهما).



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