متفرقات.. مجلس الشارقة الرياضي يبحث مع رايو فاليكانو إعداد وتأهيل اللاعبين

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

بحث رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى الحزامي، خلال استقباله رئيس نادي رايو فاليكانو الإسباني، راؤول بيسا، سبل التعاون بين الجانبين على صعيد إعداد وتأهيل لاعبي أندية الشارقة للاحتراف، وتأهيل الكوادر الإدارية والفنية العاملة بها. وقال الحزامي: «إن المجلس يستثمر أي فرصة لتبادل الآراء والمقترحات مع مسؤولي الأندية العالمية، بما يسهم في تطوير مردود الرياضة في الشارقة، سواء في إتاحة الفرصة للاعبين للاحتراف الخارجي، أو على مستوى تطوير الكوادر الإدارية والفنية بالأندية».

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