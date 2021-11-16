«هاتريك» لابا كودجو في «بينونة» يطمئن العيناوية قبل كلاسيكو أبوظبي

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

تلقت جماهير فريق العين أخباراً سارة بجاهزية المهاجم الدولي التوغولي، لابا كودجو (هداف الدوري بـ9 أهداف)، للمشاركة في «كلاسيكو أبوظبي» أمام الجزيرة يوم السبت المقبل، على استاد آل نهيان، ضمن الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وذلك بعد أن كان اللاعب قد تخلف عن الالتحاق بمنتخب بلاده بداعي الإصابة، لكنه تعافى وسجل «هاتريك»، في ودية «الزعيم» أمام فريق بينونة التي أقيمت مساء أول من أمس، وانتهت بفوز العين 5-صفر.

وذكر الحساب الرسمي لنادي العين على «تويتر» أن خماسية الفريق في شباك بينونة سجلها كل من لابا كودجو (3 أهداف)، وهدف لكل من علي عيد والبرازيلي إيريك، فيما كان مشرف الفريق، عبدالله علي، قد أوضح أن كودجو لم يلتحق بصفوف منتخب بلاده، بسبب تعرضه لشد عضلي، وأنه انخرط في برنامج تأهيلي.

وكان لابا كودجو قد غاب عن الجولة الماضية في الدوري أمام الظفرة، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، فيما تسببت إصابته شد عضلي في التخلف عن الانضمام لقائمة منتخب بلاده لمواجهتي السنغال ونامبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، غير أنه تعافى لاحقاً وسجل ثلاثية في مواجهة بينونة.

وتعول الجماهير العيناوية على المهاجم لابا كودجو في إعادة الفريق إلى منصات التتويج مجدداً، بعد الغياب الذي استمر لسنوات، إذ إنه سجل أهدافاً حاسمة خلال الموسم الحالي، أسهمت بشكل مباشر في احتلال «الزعيم» صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 21 نقطة، بعد وصول المنافسة للجولة التاسعة. وأمام اللاعب التوغولي فرصة كبيرة للاقتراب أكثر من تحطيم الأرقام التاريخية، إذ إنه يحتل حالياً المركز السابع في قائمة قائمة الهدافين التاريخيين لـ«الزعيم» برصيد 41 هدفاً، وتفصله حالياً أربعة أهداف فقط لمعادلة حصيلة أهداف اللاعب السابق سيف سلطان «45 هدفاً»، في وقت يتصدر القائمة الأسطورة أحمد عبدالله الملقب بـ«غزال العين» برصيد 117 هدفاً.

يذكر أن المباراة الودية التي خاضها «الزعيم» أمام بينونة هي الـ11 خلال فترة المعسكر، وخلال فترات التوقف الدولي، إذ فاز في ستة لقاءات، وتعادل في واحدة، وخسر 5 مواجهات، سجل 18 هدفاً، واستقبلت شباكه ستة أهداف، بينما خرج بشباك نظيفة في ست مباريات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news