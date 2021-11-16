السعودية على بعد خطوة من التأهل.. وعمان تريد تكرار الفوز على اليابان

المصدر: .الدوحة ■ أ.ف.ب

تبحث السعودية عن تكرار فوزها على فيتنام المتواضعة، للاقتراب أكثر من التأهل إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم، عندما تحلّ عليها اليوم ضمن الجولة السادسة من الدور الثالث الحاسم في التصفيات الآسيوية.

ويتصدر «الأخضر» المجموعة الثانية (13) بفارق ثلاث نقاط عن أستراليا، وأربع عن اليابان، فيما تحتل فيتنام مؤخرة الترتيب دون أي نقطة.

ويتطلع المنتخب السعودي للعودة بنقاط العاصمة هانوي لتقرّبه أكثر من مشاركة مونديالية سادسة.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى النهائيات، فيما يخوض كل ثالث ملحق التأهل. وتبحث سلطنة عُمان عن تكرار نتيجتها الرائعة ذهاباً، إذ فازت على اليابان في عقر دارها 1-صفر، عندما تستقبلها في مسقط، لكنها تراجعت بعد ذلك إلى المركز الرابع بسبع نقاط، فيما تبحث أستراليا عن استعادة نغمة الفوز ضد الصين الخامسة (4)، بعد خسارتها أمام اليابان وتعادلها مع السعودية.

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