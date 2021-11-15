المنتخب الأولمبي يختتم معسكره في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اختتم المنتخب الأولمبي لكرة القدم، أول من أمس، معسكره الداخلي الذي أقيم في دبي ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقررة في أوزبكستان 2022. وأدى المنتخب مجموعة من الحصص التدريبية في ملعب نادي ضباط شرطة دبي، تحت قيادة الإسباني دينيس سيلفا.

وضمت قائمة الأبيض الأولمبي في هذا التجمع 28 لاعباً، هم: عيسى الهوتي، فهد باروت، محمد المراشدة، سهيل المطوع، يعقوب آل علي، فهد طارش، عبدالله البلوشي، راكان المنهالي، يوسف المنصوري، عبدالله الهاشمي، خالد خلفان، عبدالله البدواوي، مروان حمزة، أحمد جميل، محمد المدني، بدر عبدالعزيز، عبدالعزيز البلوشي، عبدالله الحمادي، أحمد محرمي، سعود عبدالله، عبدالله الظنحاني، عيسى الحراصي، ناصر الشكيلي، أحمد آل علي، حسين صادق، عبدالرحمن حسن، مانع عايض، فارس المرزوقي.

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