متفرقات.. شباب الأهلي يفوز بسباق رأس الخيمة للدرّاجات الهوائية

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

محمد أبوإسماعيل À دبي سيطر فريق شباب الأهلي للكبار على المراكز الثلاثة الأولى في سباق رأس الخيمة للطريق، الذي أقيم صباح أول من أمس في جبل جيس برأس الخيمة لمسافة 48 كم، وبمشاركة 150 درّاجاً من مختلف الأندية، إضافة إلى فرق الهواة، بحضور رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة الذي شهد تتويج الفائزين في ختام السباق، وعضو مجلس إدارة الاتحاد نايف جكه.

ونجح دراجو شباب الأهلي بالفوز بالمراكز الثلاثة الأولى في فئة الأندية كبار، حيث فاز جريجا بولي بالمركز الأول تلاه عبدالرحمن سالم وصيفاً، وعلي الحساني في المركز الثالث، أما فئة تحت 23 عاماً ففاز أسامة صباهي من نادي النصر بالمركز الأول، وعبدالله الحمادي من نادي أبوظبي للدراجات بالمركز الثاني، وجاء سعيد محمد من نادي النصر ثالثاً.

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