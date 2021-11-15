قوارب زايد بن حمدان تتصدر «الشراعية 43 قدماً»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تصدرت قوارب الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، المشهد في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً - الجولة الثانية والختامية من بطولة دبي 2021-2022، بعد تألقها اللافت في السباق وفوزها بالمراكز الأربعة الأولى.

واستطاعت أطقم القوارب حشيم 153 وزلزال 217 والظفرة 87 ونمران 259 العائدة ملكيتها إلى الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، من اعتلاء قمة الترتيب العام في المراحل الحاسمة من السباق وعند خط النهاية لتظفر جميعها بالمراكز الأربعة الأولى بجدارة واستحقاق.

وقال بيان صحافي: «سجل السباق ظاهرة فريدة تمثلت في التألق اللافت لنواخذة القوارب الأربعة الذين قادوا قوارب الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، إلى الصدارة وجميعهم أشقاء، هم أبناء النوخذة عبدالله المرزوقي، حسن ومروان ومحمد وعلي، ليكون حفل التتويج في نهاية السباق عائلياً بمشاركة الأطقم والبحارة».

وكانت شواطئ دبي قد شهدت أول من أمس، تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة مع إقامة سباق الجولة الثانية والختامية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2021-2022. وحقق الحدث الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نجاحاً كبيراً، تمثل في المشاركة الكبيرة من قبل الملاك والنواخذة حيث تجاوز عددها أكثر من 80 قارباً أبحرت بأمان من عمق الخليج العربي نحو خط النهاية في شاطئ أم سقيم لمسافة وصلت إلى 14 ميلاً بحرياً. وسجل القارب حشيم 153 بقيادة النوخذة حسن المرزوقي ملحمة رائعة، بعدما أحسن اختيار المسار ومكان الانطلاقة من البداية ليتقدم بكل ثقة نحو الصدارة من المراحل الأولى وحتى الأمتار الأخيرة ليحرز المركز الأول، وسار طاقم القارب زلزال 217 بقيادة النوخذة مروان المرزوقي في الطريق نفسها، قبل أن يكتفي بالمركز الثاني، وحل القارب الظفرة 87 بقيادة النوخذة محمد المرزوقي في المركز الثالث، فيما جاء القارب نمران 259 بقيادة علي المرزوقي في المركز الرابع.

وعقب نهاية السباق قام المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد حارب، يرافقه رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي المقدم علي النقبي، بتتويج الأبطال في منصة الأبطال بمراسي (بي أند أو) أم سقيم 1.

ترتيب القوارب

1- حشيم 153

2- زلزال 217

3- الظفرة 87

4- نمران 259

5- السرب 80

6- سهم 170

7- غازي 103

8- شمردل 15

9- حظ 39

10- العز 71

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