متفرقات.. الهاجري يحرز لقب تمايز القفز في «أبوظبي للفروسية»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أحرز الفارس محمد الهاجري بالجواد «جي إس فابيان» من نادي الشارقة للفروسية، لقب تمايز القفز على حواجز (145) سم، في الأسبوع السابع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، الذي أقيم على ميدان نادي أبوظبي للفروسية واختتم أول من أمس. شهد السباق وتوّج الفائزين، رئيس اتحاد الفروسية اللواء الدكتور أحمد الريسي، وعدد من السفراء لدى الدولة، ومدير نادي أبوظبي للفروسية كيم إيليوت.

وجاء فوز الهاجري في جولة تنافس فيها 32 فارساً من المستوى الأول.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news