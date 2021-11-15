متفرقات.. متسابق يشاركون في «تحدي الوحل» بين جبال حتا 1500

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شارك أكثر من 1500 متسابق من مختلف الجنسيات والأعمار في «تحدي الوحل» الذي أقيم وسط جبال منطقة «حتا»، ونظمته شركة سابكو للرياضة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وشركة «تاف مادر» العالمية. وخاض المشاركون منافسات قوية ضمن فئتين؛ الأولى هي فئة المحترفين التي امتدت على مسافة 10 كيلومترات، انطلقت من وادي هاب، وتضمنت 25 عائقاً (أوبستكل)، فيما تضمنت فئة الهواة التي امتدت على مسافة خمسة كيلومترات 15 «أوبستكل»، وتتنوّعت العوائق بين طينية ومائية.

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