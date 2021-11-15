مالابا يعود إلى «النمور».. وعبدالسلام يتدرب بالقناع

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

أكد عضو شركة اتحاد كلباء، عيسى موسى بن هويدن، أن اللاعب التوغولي، بينيل مالابا، تماثل للشفاء التام من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق، وأصبح جاهزاً للمشاركة في المباراة المقبلة لاتحاد كلباء أمام الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ10 لدوري أدنوك للمحترفين، السبت المقبل، وأن مشاركته أساسياً مرهونة بقرار المدرب الأوروغوياني خورخي دا سيلفا.

وقال بن هويدن لـ«الإمارات اليوم»: «سعداء بعودة مالابا إلى فريق (النمور)، وسيشكل ثقلاً في المردود الفني، لما يتمتع به من إمكانات فنية مميزة». وبخصوص إصابة عبدالسلام محمد، قال بن هويدن إن «اللاعب أجرى عملية في الأنف، وهو في طور الاستشفاء، وسيعود إلى التدريبات قريباً، وقرار عودته بحسب رأي الجهاز الطبي، ومن المرجح أن يعود إلى التدريبات باستخدام قناع الوجه الواقي».

ويحتل اتحاد كلباء المركز العاشر برصيد 11 نقطة، ويتطلع إلى أن يعزز رصيده، والتقدم إلى المنطقة الدافئة في ترتيب بطولة الدوري.

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