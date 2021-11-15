مدرب بني ياس: عودة كوزمين لم تفاجئني.. ووضعنا في الدوري «صعب»

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

قال مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال إيسيلا، إنه لم يتفاجأ بعودة مواطنه، أولاريو كوزمين للعمل في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم عبر بوابة فريق الشارقة، لكونه حقق الكثير من النجاحات في منطقة الخليج مع أندية العين وشباب الأهلي في الإمارات، والهلال في الدوري السعودي.

وأوضح ايسيلا في تصريحات لصحيفة «برو سبورت» الرومانية، أن لدى كوزمين معرفة كبيرة بالعمل في منطقة الخليج، وقال: «كنت أعرف أن لديه عروضاً من الإمارات والسعودية، لقد التحق حالياً بفريق الشارقة الذي توج بلقب الدوري قبل موسمين، إنه نادٍ قوي يهدف في كل عام للفوز بكل البطولات، سنواجههم في نهاية ديسمبر المقبل في الجولة 12 للمسابقة، بالتأكيد أتمنى له التوفيق بعد هذه المباراة».

وذكرت الصحيفة الرومانية أن أولاريو سيقود الشارقة بعقد لمدة موسمين، وأنه سيحصل على خمسة ملايين يورو في الموسم الواحد، وأنه سيخلف المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري الذي كان يجلس على دكة الفريق على مدار أربع سنوات، وأن فريق الشارقة حالياً في المركز الثامن برصيد 13 نقطة بعد تسع جولات من المسابقة. وتحدث مدرب بني ياس عن موقف «السماوي» في مسابقة الدوري، مؤكداً أن وضعهم صعب في الوقت الحالي، وقال: «الأمور تصبح صعبة للغاية حينما تخسر ستة لاعبين مؤثرين ولا يكون لديك البديل المناسب، أربعة لاعبين انتقلوا عن صفوفنا في الموسم الحالي، وهنالك لاعب آخر تعرض للإصابة مع المنتخب، وآخر التحق بصفوف الخدمة الوطنية. إننا نشعر بالضغط، لكنه أمر طبيعي».

وواصل المدرب الذي يقضي عامه الثاني في الإمارات، وقال: «الإدارة تدرك أنه من دون تعزيزات لا يمكن أن نحقق النجاحات المنتظرة، بالنسبة لي لست قلقاً من الإقالة، الإدارة تعرف الوضع الذي نمر به، ومن الجيد أنهم صبورون، بالنسبة لنا فزنا في الجولة الماضية قبل فترة التوقف، وهو بكل تأكيد أمر جيد».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news